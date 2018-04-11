Здание Capitol в Мадриде признано культурной ценностью

Совет правительства Мадридского сообщества на этой неделе присвоил зданию Capitol, которое находится в столице на пересечении улицы Гран-Виа с улицей Хакометресо, статус представляющего культурный интерес.

Capitol – одно из наиболее знаковых столичных сооружений XX века, которое стало символом Гран-Вии. Здание было построено в 1931-1933 годах по проекту архитекторов Луиса Мартнеса-Федучи и Висенте Эседа и было отмечено премией на Национальной выставке изящных искусств 1934 года. Власти Мадрида заверили, что Capitol соответствует всем требованиям и критериям, установленным законодательством об историческом наследии.

В настоящее время в здании располагается отель, магазин и два кинотеатра.