Запуск городского трамвая в Гранаде намечен на 31 марта

Запуск городского трамвая в Гранаде состоится 31 марта, сообщает El Mundo со ссылкой на заявления советника по вопросам развития Фелипе Лопеса. На первом этапе, который продлится 3,5 месяца, расписание движения будет постепенно расширяться. Этот процесс завершится к 15 июля.

В первые дни трамваи будут курсировать по Гранаде и ее пригородам в промежутке между 8:00 и 15:00. Маршрут при этом будет выполняться только частично. Частоту движения, которая на первом этапе составит 60 минут, планируется постепенно сократить. Всего на маршруте будут работать три состава, один из которых соединит муниципалитеты Альболоте и Армилья. В мае их число увеличится до четырех, в июне – до шести, а к 15 июля на рейсы выйдут все 13 составов, которые будут курсировать с 6:30 до 23:00.

Частичный запуск линий местные власти объясняют необходимостью адапатации новой системы к маршрутам городских автобусов. Кроме того, по их мнению, данная мера поможет водителям привыкнуть к присутствию трамваев на 57 перекрестках, по которым проходят трамвайные линии.

По словам Лопеса, запуск 16-километровой ветки, в строительство которой было вложено 558 миллионов евро, станет важным шагом на пути к модернизации общественного транспорта в городе и позволит решить проблемы мобильности, параллельно с этим оказывая положительное влияние на окружающую среду.