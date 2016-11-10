Замок в городе Альмодовар-дель-Рио закрыли для съемок "Игры престолов"

Замок в городке Альмодовар-дель-Рио в Кордове с 4 по 16 ноября закрыт для широкой публики: в нем проходят съемки новых эпизодов сериала "Игра престолов", сообщает газета ABC. Соответствующее соглашение было заключено между компанией HBO и владельцами средневековой крепости. В съемках примут участие сотни актеров массовки.

Замок в Альмодоваре-дель-Рио был построено примерно в 740 году. Жители города сыграли важную роль в защите Кордовы в силу его стратегического расположения: Альмодовар находится на холме высотой 252 метра рядом с рекой Гвадалкивир, по которой в то время ходили небольшие речные суда.

Автором проекта реставрации в начале XX века стал граф Рафаэль Десмайсьерес и Фарина. Впрочем, ни ему самому, ни архитектору Адольфо Фернандесу Касанове так и не удалось увидеть конечный результат: граф умер в 1914 году, а Фернандес Касанова – в 1932-м. 14 лет назад монумент впервые был открыт для посещений. Замок по-прежнему принадлежит членам семьи графа, Фернандо де Солису и его супруге, которые сдают крепость в аренду для проведения мероприятий и пускают в нее туристов.