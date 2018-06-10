Замок Хаэна начал принимать посетителей по ночам

В июне начались ночные экскурсии по замку Святой Каталины в Хаэне. Туры под названием «Истории у зубцов» проходят при свечах.

Экскурсии по ночам проводят в рамках летней муниципальной программы каждую пятницу с 22:00. Нововведением этого года стало небольшое огненное шоу.

Как сообщают организаторы, туры подходят для любой аудитории. Подняться к замку можно на специальных автобусах, которые будут отправляться с остановки на улице Баэса в 21:00 и возвращаться по завершении мероприятия.

Всего программа, которая преследует цель разнообразить туристическое предложение в муниципалитете, включает восемь летних проектов.