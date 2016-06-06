Забастовка водителей автобусов в Барселоне отменена

В понедельник профсоюзы работников автобусного транспорта Барселоны отменили забастовки, которые должны были проходить в течение почти двух недель по рабочим дням. Объем предоставляемых услуг должен был составить 40% в часы пик и 20% во все остальное время.

Руководству компании Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) удалось подписать с сотрудниками предварительное соглашение о коллективном договоре. Переговоры еще продолжаются.

Забастовка была запланирована на понедельник, вторник, четверг и пятницу – и так две недели. В эти дни автобусы должны были работать с 0:00 до 2:00 часов в объеме 20% от обычного, с 8:30 до 10:30 - 40%, до 16:30 снова 20%, а после этого часа и до 18:30 – 40%. По четвергам 8 и 15 июня с 11:00 до 17:00 движение должно было быть полностью остановлено.