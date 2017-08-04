Забастовка сотрудников службы досмотра аэропорта Барселоны перейдет в бессрочный режим в середине августа

360 сотрудников службы досмотра аэропорта Барселоны, нанятых подрядчиком Eulen Seguridad, проведут круглосуточную бессрочную забастовку, которая начнется с середины августа. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на источники в профсоюзе. В минувшую среду около 93% работников проголосовали за ужесточение акции протеста, в рамках которой деятельность предполагалось приостанавливать на 2 часа утром и 2 часа вечером каждые пятницу, воскресенье и понедельник начиная с 4 августа. Запланированная частичная забастовка уже началась. Новые меры требуют регистрации в Управлении труда, и этот процесс может занять от 10 до 12 дней.

В любом случае, для работников Eulen Seguridad будет установлен минимальный объем необходимых услуг, и они опасаются, что их уровень может быть установлен на отметке в 100%, что помешает реализации права на проведение забастовки.

Причинами конфликта стали низкая по мнению сотрудников оплата труда, недостаточный уровень обучения и высокий уровень требований, а также недостаток перерывов и постоянная стрессовая ситуация. На данный момент вмешательство Управления труда не принесло результатов, так как работники требуют созыва переговорного комитета, в состав которого также должна войти управляющая компания Aena, отвечающая за заключение договоров с Eulen Seguridad.

"Возникнет множество проблем, и многие пассажиры не попадут на свои рейсы", - предупредил консультант оргкомитета акции протеста Хуан Карлос Хименес еще неделю назад, когда речь шла только о частичной забастовке. По словам представителей авиакомпании, в последнюю неделю на земле остались тысячи пассажиров, и полная остановка работы сотрудников службы досмотра только усугубит сложившуюся ситуацию.