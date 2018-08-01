Забастовка испанских таксистов разрастается

Таксисты различных городов Испании сочли недостаточным предложение испанского правительства ввести регулирование в секторе предоставления услуг «аренда автомобиля с водителем» (VTC) для таких сервисов как Uber или Cabify. В знак несогласия таксисты намерены продолжать забастовки и акции протеста, которые уже парализовали многие города.

Больше всего от забастовок пострадали вокзалы и аэропорты. Минимальное количество таксистов всё же их обслуживает и перевозит, причём бесплатно, пожилых людей, больных, беременных или людей с ограниченными возможностями.

На одной из встреч представителей профсоюзов такси с Министерством развития, правительство взяло на себя ответственность разработать декрет, одним из требований которого должно стать наличие лицензии VTC на каждые 30 автомобилей. Таксисты признают, что такое предложение – большой прогресс в переговорах, но в то же время считают, что этого мало и просят передать вопрос регулирования этих сервисов в компетенцию автономных сообществ и муниципалитетов. Они также считают, что водители Uber и Cabify после завершения поездки должны возвращаться на базу, а не кататься по городу в поисках новых клиентов.