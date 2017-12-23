Забастовка Iberia в аэропорту Барселоны отменяется

Забастовочный комитет работников и руководство авиакомпании Iberia пришли к соглашению, которое позволит отменить частичную забастовку, запланированную в аэропорту Барселона-Эль-Прат на 21-24 декабря.

В забастовке собирались принять участие сотрудники авиалинии, работающие на земле, грузчики и технический персонал.

Профсоюз UGT отмечает, что требования работников были удовлетворены не в полной мере, однако, были достигнуты значительные улучшения.

Как сообщает портал Hosteltur, персонал изначально выступал за то, чтобы не причинять ущерба клиентам аэропорта и пассажирам Iberia. В связи с этим решение продолжать переговоры во избежание коллапса в аэропорту в период сильного наплыва пассажиров было воспринято позитивно.

Представители работников выражают надежду на то, что все договорённости будут исполнены и будет начат процесс переговоров об улучшении условий работы в Эль-Прате, а также требуют от Iberia разработать план развития, который предусматривал бы расширение штата в условиях нехватки персонала. В профсоюзе утверждают, что компания задолжала сотрудникам 7 тысяч часов отпуска, которыми они не могут воспользоваться из-за того, что штат недостаточно укомплектован.