Забастовка и дожди парализовали работу аэропорта Барселоны

Из-за плохих погодных условий в аэропорту Барселоны в субботу отменяются и задерживаются рейсы. Это усугубляет и так не простую ситуацию, сложившуюся в аэропорту из-за забастовки сотрудников авиакомпании Iberia.
В 13:00 по местному времени аэропорт приостановил обработку всех рейсов. С этого момента, по информации агентства Europa Press, ни вылетов, ни посадок в аэропорту Барселоны не было. Приблизительно через полтора часа полеты возобновились.
Забастовка работников наземных служб авиакомпании Iberia проходит в эти выходные. Она привела к отмене более 100 рейсов. Ранее Министерство развития утвердило минимальный объем услуг, который должны были предоставить в дни забастовок сотрудники Iberia. Однако погода внесла свои коррективы.Темы: Туризм Барселона