За порядком на пляжах Валенсии этим летом будут следить 50 полицейских

Этим летом пляжи Валенсии будут патрулировать 50 офицеров местной полиции, которым предстоит отслеживать проявления некорректного поведения граждан, а также предотвращать ограбления. Кроме того, как сообщаюит информагентства Испании, будет усилено присутствие спасателей в районе Эль-Салер, а Служба гражданской защиты будет контролировать ситуацию в Девесе.

Официальное открытие пляжного сезона в городе состоялось в минувший понедельник в присутствии советника по вопросам гражданской защиты Анаис Менгуссато. По предварительным данным, кампания продлится до 6 сентября, однако не исключается и возможность ее продления на несколько недель в зависимости от степени загруженности пляжей.

Менгуссато отметила, что 32 офицера будут патрулировать побережья северной части города, в том числе пляж Мальварроса, а еще 18 – южной (Пинедо, Салер и Перельонет). Советник отметила, что их основная задача будет заключаться в пресечении поведения, которое может побеспокоить других отдыхающих, а также в предотвращении грабежей, предоставлении информации и оказании помощи тем, кто обратиться за ней. Помимо этого, агенты будут патрулировать зоны стоянок, следить за уличной торговлей и контролировать несанкционированную деятельность на пляже, например, услуги массажа.

Кроме того, этим летом будет усовершенствовано оснащение мобильных полицейских постов на пляже Мальварроса. Агентам предоставят 20 автомобилей, в том числе 8 легковых машин, 6 автомобилей Ford C-Max и два Ford Kuga, которые благодаря высокой посадке могут быть использованы для перемещений по грунтовым дорогам. Полицейским также выделят три квадроцикла, три новых велосипеда и несколько мотоциклов BMW, а также два скутера и сегвей.