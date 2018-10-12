Японцы улетают жениться в Кордову

В турагентствах андалусского города отмечают, что свадьба является важным событием для японцев, а выбирая направление для проведения свадебной церемонии или медового месяца, они ищут экзотики, роскоши и эксклюзивности.

Кордова привлекает туристов в первую очередь своим богатым историческим и архитектурным наследием, которое внесено в список ЮНЕСКО. Для японцев интерес представляет также весенний сезон, поскольку любование цветами, или ханами, для них является традицией.

Излюбленное место проведения свадебных церемоний и романтических фотосессий – кордовские внутренние дворики. В турагентствах также предлагают сочетаться узами брака в Замке Альмодовар или во Дворце Пуэрто-Карреро (Пальма-дель-Рио), а фотосессию устроить у величественных достопримечательностей города: в историческом центре, у Мескиты или у руин Медина-Асаара.

Несмотря на то, что среди японцев принято играть традиционную свадьбу, в последние годы растёт число церемоний в западном стиле. Празднования, которые проводятся в Кордове, чаще всего представляют собой дополнительную церемонию уже после официального бракосочетания с небольшим количеством гостей.