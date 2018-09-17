Windows добавил новую заставку с валенсийским пляжем

Windows выбрал идиллический пейзаж на пляже Los Olivos в Кульере (Валенсия) в качестве одной из экранных заставок. На снимке изображён пустынный пляж на закате с деревянной смотровой вышкой на первом плане.

Фото сопровождается текстом: «Солнце почти всегда омывает этот берег. Мы знаем наверняка, что.. это ещё один пляж на юге Калифорнии? На самом деле это... Кульера, Испания».

Пользователям Windows предоставлена возможность поставить лайк или дизлайк новым обоям операционной системы.

В мэрии Кульеры радостно встретили выбор компании Microsoft и отметили, что это поспособствует продвижению муниципалитета среди туристов. Власти также добавили, что это ещё раз подтверждает, что Кульера может похвастаться пейзажами необыкновенной красоты.

Также отмечается, что линия горизонта делает побережье Кульеры похожим на Калифорнию или Майями, что привлекает режиссёров для съёмок рекламных роликов или фотосессий.