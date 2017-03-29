Высокоскоростной поезд AVE из Мадрида в Кастельон может быть запущен уже через два месяца

Новый высокоскоростной поезд AVE Мадрид-Кастельон будет выполнять два рейса в день в каждом из направлений, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявления министра развития Иньиго де ла Серны. Помимо этого, по маршруту будут курсировать еще два состава Alvia. Де ла Серна отметил, что коммерческий запуск нового направления состоится минимум через два месяца. Обкатка поездов и путей проводится с 20 марта. Министр отметил, что она продлится еще полтора-два месяца – до тех пор, пока не будет получено одобрение Государственного бюро железнодорожной безопасности и не завершится обучение машинистов.