Высокоскоростной поезд AVE из Мадрида в Кастельон может быть запущен уже через два месяца

Новый высокоскоростной поезд AVE Мадрид-Кастельон будет выполнять два рейса в день в каждом из направлений, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявления министра развития Иньиго де ла Серны. Помимо этого, по маршруту будут курсировать еще два состава Alvia. Де ла Серна отметил, что коммерческий запуск нового направления состоится минимум через два месяца. Обкатка поездов и путей проводится с 20 марта. Министр отметил, что она продлится еще полтора-два месяца – до тех пор, пока не будет получено одобрение Государственного бюро железнодорожной безопасности и не завершится обучение машинистов.
"По мере разрешения различных вопросов будут названы и конкретные даты, однако в данный момент мы не можем этого сделать", - объяснил де ла Серна. Впрочем, он подчеркнул, что запуск нового AVE позволит в четыре раза увеличить существующее предложение: оно составит 1 270 мест в день. "Мы заканчиваем крайне важные работы, которые станут для региона серьезным шагом вперед с точки зрения коммуникаций", - отметил министр. "Средиземноморский коридор является нашим политическим, социальным и экономическим приоритетом", - добавил де ла Серна. Он также напомнил, что в строительство путей AVE до Кастельона было вложено 175 миллионов евро.Темы: Туризм Мадрид