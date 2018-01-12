Высокоскоростная ЖД-линия соединит Бургос и Виторию

Министерство развития Испании приступило к предварительной подготовке к строительству участка высокоскоростных линий, который соединит баскские Бургос и Виторию между собой, а также позволит включить эти города в высокоскоростную железнодорожную сеть страны.

Министерство представило общественности информацию о предварительных исследованиях по проекту, которые включают составление плана для участка Бургос-Витория. По завершении этого этапа будет подготовлен проект для дополнительных связующих участков, после чего будет объявлен конкурс на выполнение строительных работ.

В ведомстве обещают, что поезда AVE позволят преодолевать расстояние между Бургосом и Виторией всего за полчаса, а путь из Мадрида в Виторию будет занимать два часа пять минут.