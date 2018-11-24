Vueling предлагает новое меню и шопинг на борту

Авиакомпания Vueling представила своё новое меню на осенне-зимний сезон, а также услугу шопинга на борту в рамках проекта Vueling for you, направленного на улучшение качества обслуживания пассажиров.

Как сообщается в официальном заявлении бюджетной авиалинии, меню включает новые продукты, в том числе большой выбор органического чая, а также веганские блюда и испанские закуски.

Vueling также предлагает делать покупки на борту. Ассортимент включает одежду, косметику и парфюмерию. По заверениям авиакомпании, некоторые товары являются эксклюзивными и продаются только во время полёта. В их числе товары для детей и электроника.