Vueling и Air Europa в числе лидеров по увеличению трафика в Европе

Испанские авиакомпании Vueling и Air Europa в апреле показали высокие результаты роста по ежедневному воздушному трафику.

По данным Евроконтроля за апрель 2018 года, среднее ежедневное количество рейсов, совершаемых 50 основными европейскими авиалиниями, составило 20 143, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года более чем на 68%.

Компания Vueling ежедневно выполняла в среднем 579 рейсов, на 6,7% больше чем в 2017 году, в то время как Air Europa продемонстрировала рост в 13% с 254 ежедневными рейсами.

Iberia занимает 25 место в рейтинге. Её средний показатель составляет 250 рейсов ежедневно, что на 4,2% больше по сравнению с прошлым годом.

Наилучшие показатели роста продемонстрировали немецкая Eurowings (128%), польская LOT (16%) и Qatar Airways (16%).