Vueling и Air Europa – в числе лидеров по количеству рейсов в Европе

Авиалинии Vueling и Air Europa вошли в число компаний, которые в марте продемонстрировали самые высокие показатели роста по количеству рейсов.

По данным Евроконтроля, в среднем 50 основных европейских авиалиний ежедневно совершали 18,5 тысяч рейсов, на 69% больше чем в аналогичный период прошлого года.

Среднее число рейсов Vueling в марте составило 498 в день, что на 16% больше чем в прошлом году. Air Europa продемонстрировала рост в 15% по сравнению с прошлогодним показателем, совершая 246 ежедневных рейсов.

Iberia, которая также вошла в рейтинг, показала более низкий рост в 1,7%. Ежедневное число рейсов авиакомпании составляет в среднем 240.