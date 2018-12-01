Vueling анонсировала планы на следующее лето

Авиакомпания Vueling сообщила о том, что на продажу будет выставлено 16 млн билетов с вылетом из аэропорта Барселоны «Эль-Прат» на 144 направлениях.

В компании отметили, что, в основном, из Барселоны отправляются внутренние рейсы, которые следуют в 25 аэропортов на Пиренейском полуострове, Балеарских и Канарских островах.

Также сообщается, что на 2% увеличится число мест на рейсах на Балеарские острова. Появится больше рейсов на Менорку, в туристический сезон их число будет достигать 96 в неделю. Кроме того, планируется увеличить пассажиропоток в Бильбао, Севилью и Валенсию.

К тому же, Vueling рассчитывает увеличить число международных рейсов следованием из каталонской столицы, в особенности в Италию (на 2%) и Францию (на 6%).

В компании рассказали, что на сегодняшний день в Эль-Прате базируется 60 самолётов Vueling, что составляет более половины флота авиакомпании. Авиаперевозчик добавил, что за первые 10 месяцев 2018 года Vueling перевезла 16,5 млн пассажиров. Следующим летом в планах компании продать более 23 млн билетов по Испании и 26,8 млн – в другие страны.