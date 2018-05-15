Всё номера в отелях Альхесираса забронированы из-за корриды с участием звёзд

В отелях Альхесираса (Кадис) забронированы все номера на период проведения Королевской ярмарки после того, как стало известно о том, что на праздник приедут знаменитые тореадоры Хосе Томас и Моранте.

28-29 июня именитые тореадоры примут участие в представлениях на арене «Лас-Паломас» в Альхесирасе. 28 июня состоится парад команд и коррида, во время которой Моранте, Эль-Хули и Рока Рей выступят против шести быков со скотоводческой фермы Zalduendo. На следующий день на арену выйдут Хосе Томас и Рока Рей, которые сразятся с тремя быками из Nuñez del Cuvillo и ещё тремя – из Jandilla.

Большое число зрителей, в том числе из-за рубежа, среди прочего связано с тем, что Хосе Томас выйдет на арену Альхесираса впервые с 2016 года.