Вслед за работниками аэропорта Барселоны о забастовках задумались в Валенсии и Аликанте

Персонал компании Prosegur в Аликанте и Валенсии изучает возможность проведении забастовок, аналогичных тем, что проходят сейчас в аэропорту Барселоны. Там бастуют сотрудники другой компании, которая отвечает за безопасность в пунктах досмотра. В Аликанте и Валенсии этим занимаются работники Prosegur.