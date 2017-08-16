Вслед за работниками аэропорта Барселоны о забастовках задумались в Валенсии и Аликанте

Персонал компании Prosegur в Аликанте и Валенсии изучает возможность проведении забастовок, аналогичных тем, что проходят сейчас в аэропорту Барселоны. Там бастуют сотрудники другой компании, которая отвечает за безопасность в пунктах досмотра. В Аликанте и Валенсии этим занимаются работники Prosegur.
Как сообщает информационное агентство Europa Press, решение еще не принято. Возможность проведения забастовок будет обсуждаться на собраниях, которые пройдут на следующей неделе.Темы: Туризм Валенсия Аликанте