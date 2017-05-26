Всемирный конгресс вяленого хамона пройдет с 7 по 9 июня в Толедо

Всемирный конгресс вяленого хамона вновь состоится в Испании, сообщает портал Infohoreca. В 2013 году мероприятие проводилось в португальском Орике, а в 2015-м – во французской Тулузе. На этот раз его примет Толедо.

В течение трех дней – 7, 8 и 9 июня – эксперты, производители и потребители будут анализировать новейшую научную и техническую информацию, связанную с хамоном, а также тенденции и новшества в сфере питания и гастрономии. Помимо этого, участники рассмотрят истории успеха и обсудят различные инструменты маркетинга и продаж, которые позволят сектору повысить свою коммерческую эффективность.

Основная задача конгресса заключается в повышении уровня престижа данного продукта на пяти континентах. Мероприятие будет организовано при поддержке Министерства сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды, а также мэрии Толедо.