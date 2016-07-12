Вопрос о строительстве порта в Тоссе вынесут на голосование

Организация «Друзья Тоссы» уже высказалась против. По мнению ее представителей, Тосса потеряет свой исторический облик, и к тому же исчезнет бесплатный пляж. Между тем, в мэрии подчеркивают, что проект может быть полезен городу, так как поднимет его на новый туристический уровень. Однако без одобрения горожан никаких действий предприниматься не будет.

Проект предполагает строительство пристани площадью 33 тысячи квадратных метров с 396 причалами, складских и торговых помещений, парковки на 400 автомобилей. Кроме того, в порту может появиться 5-звездочный отель, здание площадью 8 тысяч квадратных метров и четыре роскошные виллы площадью 6 тысяч квадратных метров. К тому же порт с городом должен будет соединить туннель.

Компании, которые займутся строительством, также берут на себя проведение всех коммуникаций, обеспечивающих район газом, электричеством и водой.

Идея строительства порта в Тоссе не нова. Компания CiU в 2002 году уже проводила исследование по этому вопросу, но тогда предложение не было принято.