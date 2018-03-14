Во время праздника Фальяс будет увеличено количество ЖД-билетов в Валенсию

Железнодорожный оператор Renfe объявил о том, что в течение недели празднования Фальяс в Валенсии в продажу поступят дополнительные 25 тысяч билетов на поезда высокоскоростных линий и дальнего следования.

Как сообщили в компании, 80 поездов AVE и дальнего следования смогут перевезти в два раза больше пассажиров на рейсах из Мадрида, Барселоны и Андалусии. На каждый поезд, в связи с увеличением пассажиропотока, будут продавать от 600 до 730 дополнительных билетов.

В общей сложности в праздничный период в продажу поступит 150 тысяч билетов. В Валенсию ежедневно ходит 70 поездов AVE, Alvia, Intercity, Euromed и Talgo.

Акция продлится с 16 по 20 марта. Самый большой наплыв пассажиров ожидается 17, 19 и 20 марта.