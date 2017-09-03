В сентябре во дворцовом комплексе Альгамбра открылась для посещений Пороховая башня (Torre de la Polvora), которая играла важнейшую роль в защите алькасабы. Как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на патронажный совет монумента, увидеть ее изнутри можно по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям с 8:30 до 20:00. Для этого достаточно приобрести стандартный входной билет или билет на посещение садов. Число гостей, которые могут одновременно находиться внутри, ограничено до 30 человек.

Пороховая башня была одним из самых значимых защитных элементов в истории Альгамбры. В средние века она использовалась в целях охраны и контроля, а в христианский период была превращена в платформу для артиллерии и место хранения ее припасов. Символично, что с течением времени постройка сохранила свое название, хотя в документах XVI века она упоминалась под названием Кристобаль-дель-Сальто.

По размеру Пороховая башня уступает другим подобным конструкциям Альгамбры, однако она в свое время она имела колоссальную ценность со стратегической точки зрения. Ее местоположение позволяло контролировать нападавших, проникавших на территорию через ложбину у подножия строения. Рядом с ней также берет свое начало крепостная стена, соединяющая насридскую крепость с Алыми башнями.