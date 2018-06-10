Влюблённая пассажирка рейса Мадрид-Гран-Канария разыскивает своего попутчика

Лаура летела рейсом авиакомпании Norwegian из Мадрида на Гран-Канарию в четверг 31 мая. Она сидела на месте 8B, а её новый знакомый сидел в соседнем кресле 8А. По словам девушки, в спешке она забыла дать ему свой номер телефона.

Испанка получила тысячи комментариев со словами поддержки не только от интернет-пользователей, но и от авиакомпании, которая поделилась её сообщением о поисках на своей странице в Twitter. Многие комментаторы поделились своим опытом романтических знакомств в самолётах, но некоторые в то же время напомнили о недавнем похожем случае, когда молодого человека, разыскивавшего понравившуюся девушку в соцсетях, обвинили в преследовании.

Лаура также получила сообщение от пассажира с места 8А, но оказалось, что он летел обратным рейсом, с Гран-Канарии в Мадрид.