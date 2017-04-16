Власти Тенерифе призвали туристов и местных жителей бережнее относиться к природе

Правительство Тенерифе запустило кампанию, призванную повысить уровень гражданской осведомленности и уменьшить негативное влияние на скалы Лос-Хигантес, сообщают информационные агентства Испании. Эта территория, относящаяся к пределам муниципалитета Сантьяго-дель-Тейде, превратилась в популярную туристическую достопримечательность. Ее регулярно посещают множество туристов, которые приезжают сюда для наблюдений за китами, занятий водными видами спорта, пешим горным туризмом. При этом посетители не всегда бережно относятся к природе.

В последние дни агенты департамента охраны окружающей среды активно занимались распространением информации среди владельцев яхт, представителей компаний развлекательно-туристической сферы и руководителей яхтенных портов. Кроме того, совместно с Отделом охраны фауны они осуществляют патруль по всему побережью.

Скалы Лос-Хигантес – уникальное место, где наблюдается самый высокий в стране уровень концентрации видов, находящихся под угрозой вымирания. В их числе – крупная хищная птица скопа, рыжеголовй сапсан, тайфунник Бульвера, пятнистая ящерица Тенерифе и ряд других животных и птиц.

Посредством данной кампании власти призывают население к активному сотрудничеству и уважительному отношению к экосистеме. В частности, жителям и гостям острова настоятельно рекомендуется не выбрасывать мусор в море или на землю, не кормить чаек и кошек, не ставить палатки, избегать сильного шума и громкой связи, которая может напугать птиц, не ставить лодки на якорь менее чем в 250 метрах от берега, избегать скопления яхт и снижать скорость их движения по мере приближения к скалам. Кроме того, правительство напоминает, что в районе между вершиной Дьенте-де-Ахо и началом ущелья Маска гнездуются многие птицы и обитают вышеупомянутые пятнистые ящерицы, поэтому данная территория имеет классификацию зоны ограниченного использования. В период с 1 февраля по 30 июня здесь запрещен проход на пляжи, скалы и в устья ущелий.