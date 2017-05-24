Власти Кадиса решили "ловить" туристов на тунца

Патронажный совет провинции Кадис по вопросам туризма совместно с международными СМИ занялся продвижением традиционного местного способа ловли тунца, а также многообразия способов его применения в гастрономии. Как сообщают информагентства Испании, с этой целью было организовано несколько ознакомительных поездок для журналистов, подготовленных при содействии испанских бюро по вопросам туризма в Сан-Паулу, Милане и Берлине.

В конце мая провинцию посетит группа бразильских журналистов, специализирующихся на гастрономической тематике. В их число войдут сотрудники приложения Cuaderno Paladar к газете O Estado de São Paulo, а также изданий Gastrolândia, O Globo, GQ и Veja. Они побывают в Кадисе, Кониле, Барбате, Вехере, Хересе и Сааре-де-лос-Атунес, где познакомятся с вышеупомянутым способом ловли тунца сетью и винами, производимыми в Хересе и его окрестностях.

Кроме того, в это же время ожидается визит Барбары Роведа из журнала Bell Europa. Она посетит Кониль, Барбате, Саару-де-лос-Атунес, Кадис и Тарифу, где ее ждет погружение в местную гастрономию и культуру.

Ранее в провинцию приезжали представители немецких СМИ FAZ/ADAC, Flyjournal, Tui Kundenmagazin, Süddeutsche Zeitung и Der Tagesspiegel. Они съездили в Барбате, Кониль, Кадис, Вехер и Херес. 8 и 9 мая в Кадисе встречали аргентинскую журналистку Марию ДеМичелис, которая готовила репортаж о местной гастрономии и андалусской традиции закусок тапас.