Власти Форментеры пересадят всех водителей на электромобили

Первым его шагом стало подписание соглашения с французским брендом Citroën, который подарит острову шесть автомобилей новой модели e-Mehari, которая еще не поступила в продажу на испанском рынке. Четыре машины будут переданы администрации, а еще две – местным отелям. В 2017 году этот пилотный проект положит начало реализации стратегии мобильности, основанной на электрическом транспорте. Для ее расширения необходимо в первую очередь установить большее количество зарядных станций.

На сегодняшний день на острове насчитывается 132 километра «зеленых маршрутов», проехать по которым могут только автомобили, не загрязняющие окружающую среду. Помимо этого, в следующем году планируется урегулировать и ограничить въезд менее экологичных транспортных средств. Окончательной целью властей является постепенная замена 15 000 машин и мотоциклов, циркулирующих по острову, на электрические или гибридные. «Форментера и ее природа уникальны, но вместе с тем хрупки, и потому нуждаются в защите», - объяснил председатель регионального правительства Хауме Феррер Рибас.

Согласно официальным планам, в 2017 году к инициативе смогут присоединиться фирмы, занимающиеся арендой машин. Компания Citroën пообещала им особые скидки при покупке модели e-Mehari. Электромобили можно будет зарядить на 14 существующих станциях, число которых в будущем увеличится.

За последние годы правительство Форментеры вложило в их установку 100 000 евро, однако, по последним данным, около 200 представителей частного сектора и туризма также выразили интерес к налоговым льготам, которые подразумевает запуск собственных станций зарядки. В частности, отели планируют предложить постояльцам электромобили как дополнительную услугу либо предоставить им возможность арендовать подобные транспортные средства прямо в гостинице.