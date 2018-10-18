Власти Барселоны собираются бороться с шумом в Грасиа, Сантс-Монжуик и Сьютат-Велья

Три района Барселоны: Грасиа, Сантс-Монжуик и Сьютат-Велья были включены в особый план по борьбе с акустическим загрязнением. Мэрия каталонской столицы собирается начать вводить специальные меры уже с конца этого года.

Городские власти разрабатывают новые карты шума на основе исследований и измерений, которые продолжались весь прошлый год и охватили 15 тысяч участков.

Различные мероприятия по борьбе с шумом планирует проводить Гражданская гвардия. Жителям шумных кварталов помогут в установке двойных рам, чтобы улучшить звукоизоляцию в квартирах. Кроме того, планируется изменить график работы коммунальных служб, создать больше зелёных зон и продвигать использование бесшумного транспорта. К разработке плана привлечены ночные заведения и объединения жильцов.

Власти уверены, что городской шум представляет опасность для жителей, а уровень акустического загрязнения, превышающий 50 децибел, может сказываться на артериальном давлении и привести к проблемам сердечно-сосудистой системы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) устанавливает норму шума на уровне 55 децибел, но в Европе также используется порог в 65 децибел.

В муниципалитете отмечают, что главным источником шума является транспорт.

В районе Грасиа 3,3% жителей страдают от высокого уровня шума, в том числе связанного с работой ночных заведений, в Сарриа-Сан-Жерваси этот показатель составляет 4,5%, в Эшампле – 3,5%, а самый высокий показатель зарегистрирован в Сьютат-Велья – 12,4%. В Равале и Готическом квартале, по подсчётам специалистов, основную часть времени уровень шума превышает 70 децибел. В Эшампле половина жителей ночью страдает от шума выше 55 децибел. Также высокие показатели ночного акустического загрязнения в Лес-Кортс (36%) и Сан-Марти (31%).