Власти Балеарских островов просят туристов не напиваться в самолете

Парламент Балеарских островов единогласно одобрил новый закон об умеренном употреблении алкоголя в аэропортах и на борту самолетов. Местные власти дали понять, что это, прежде всего относится к британским туристам.

Депутат Антони Реус подчеркивает, что употребление спиртных напитков должно быть «ответственным», чтобы уровень безопасности не падал. По словам Реуса, исследования компании Jet Cost от 2014 года показывают, что один из семи британцев прилетает в свою конечную точку пути в состоянии алкогольного опьянения. Причем половина таких путешественников начинает выпивать еще в аэропорту, до вылета. С 2014 по 2016 год 442 пассажира были арестованы за пьяные выходки.