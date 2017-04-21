Власти Балеарских островов представят гастрономию региона на выставке Salón de Gourmets

Бюро по вопросам туризма Балеарских островов в очередной раз представит свой регион на международной продовольственной выставке Salón de Gourmets, которая пройдет с 24 по 27 апреля в Мадриде. Как сообщают информационные агентства, стенд архипелага разместится во втором павильоне выставочного комплекса Ifema под номером Е05. Свою продукцию на нем представят производители, чьи товары отмечены знаком качества «Гарантия качества происхождения» (D.O.) или «Географическое указание» (IG). В их числе – оливковое масло категории virgen extra, вина из муниципалитета Бинисалем и травы с острова Ибица. Их изготовители познакомят гостей с древнейшими гастрономическими традициями Балеарских островов посредством различных дегустаций.
Богатство туристического предложения балеарского архипелага обусловлено множеством достопримечательностей, а также богатством его истории, ландшафта , традиций, древней гастрономической культуры и особенностями местного мировоззрения. Благоприятные климатические условия обеспечивают широту ассортимента производимых продуктов, которые отличает высокое качество и изысканный вкус. В их числе – знаменитые булочки энсаймадас, оливковые масла, сыры, вино, травы и многое другое.Темы: Туризм Пальма де Майорка