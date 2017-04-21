Власти Балеарских островов представят гастрономию региона на выставке Salón de Gourmets

Бюро по вопросам туризма Балеарских островов в очередной раз представит свой регион на международной продовольственной выставке Salón de Gourmets, которая пройдет с 24 по 27 апреля в Мадриде. Как сообщают информационные агентства, стенд архипелага разместится во втором павильоне выставочного комплекса Ifema под номером Е05. Свою продукцию на нем представят производители, чьи товары отмечены знаком качества «Гарантия качества происхождения» (D.O.) или «Географическое указание» (IG). В их числе – оливковое масло категории virgen extra, вина из муниципалитета Бинисалем и травы с острова Ибица. Их изготовители познакомят гостей с древнейшими гастрономическими традициями Балеарских островов посредством различных дегустаций.