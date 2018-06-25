VIVOOD Hotel открывает 10 вилл с бассейнами в долине Гуадалест

В VIVOOD Hotel Paisaje в Бенимантеле (Аликанте) этим летом появятся 10 новых вилл класса-люкс с бассейнами и панорамными видами на долину Гуадалест.

Виллы расположены на удалении друг от друга. В каждой из них есть гостиная, терраса, отдельный бассейн с джакузи под открытым небом, а также спальня, оснащённая автоматизированным управлением.

Помимо вилл, в VIVOOD появятся новые центры для создания максимально расслабленной атмосферы и продвижения здорового образа жизни, в том числе спа-комплекс и бассейн «инфинити».

В общей сложности, включая виллы, отель предлагает постояльцам 35 эксклюзивных номеров.

VIVOOD Hotel Paisaje открылся в 2015 году. Философия гостиницы основана на идее устойчивого развития, изменении традиционного подхода к туризму с помощью архитектуры, комфорта и слияния с природой при поддержке местной экономики.