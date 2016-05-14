Виртуальным паломникам предложили пройти по Пути Святого Иакова

По маршруту Камино-де-Сантьяго (Путь Святого Иакова) можно пройти, не выходя из дома. С помощью приложения виртуальной реальности Camino de Santiago 360º, которое доступно на IOS, Android и VR.

На экране своего устройства можно увидеть небольшие часовни и величественные соборы, древние руины, гостиницы, общежития, леса, виноградники и даже фестиваль Сан-Фермин. Доступны более 100 минут видео и около 70 сцен интерактивного контента.

Приложение уже получило награду The App Tourism Awards 2016.