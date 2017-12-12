Вертеп из песка на канарском пляже Лас-Кантерас можно будет увидеть до 8 января

Песчаный вертеп на пляже Лас-Кантерас из года в год остается одной из главных рождественских достопримечательностей острова Гран-Канария, пишет газета ABC. На этот раз традиционная композиция будет украшать побережье до 8 января. Ее создатели надеются превысить прошлогоднюю цифру в 214 000 гостей. Благодаря их пожертвованиям для социальных столовых города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария тогда было собрано 28 000 евро.
В этом году вертеп, созданный уже в 22-й раз подряд, выдержан в стилистике Древнего Египта и иллюстрирует путешествие волхвов. Высота пирамид и фигур достигает 4 метров. Авторами композиции стали Бенуа Дутераж, Леонардо Уголини, Мариеке ван дер Меер, Вадим Грядов, Энгерран Давид, Дэн Гловер, Алексей Щитов, Алексей Рыбак и Хонай Руис. Для ее создания потребовалось 2 000 тонн песка, а в работе скульпторам помогали студенты художественных факультетов местных учебных заведений.Темы: Туризм Лас Пальмас де Гран Канария