Велошеринг в Барселоне будет работать в новом формате

Процесс начнётся с замены старых станций на новые в районах Ноу-Баррис и Сан-Андреу. Ежедневно в среднем планируется устанавливать по восемь новых стоянок. В мэрии отметили, что новая система будет внедряться постепенно на протяжении трёх месяцев, и пользователи в этот период будут иметь доступ к обеим системам с помощью одной и той же карты.

Новый формат Bicing предполагает круглосуточную работу 365 дней в году. В городе будет функционировать 519 смешанных станций проката обычных и электрических велосипедов.

На первом этапе заменят существующие 424 станции. Новые станции появятся во всех районах каталонской столицы, но больше всего их будет установлено в Орта-Гинардо (17), Ноу-Баррис (16), Грасия (14) и Сан-Марти (13).

К середине апреля должна появиться функция предварительного бронирования, а доступ к сервису будет предоставляться с помощью технологии NFC. Расширится и парк велосипедов: в общей сложности в городе будет 7000 велосипедов Bicing, из которых 1000 будут электрическими.

Изменения коснутся и ценовой политики. Годовой абонемент будет стоить 50 евро, но цена на него будет одинаковой как для обычных, так и для электрических велосипедов.