Вальс вспоминает создателя лосьона Floid и других знаменитых уроженцев города

Сендерос рассматривается не только как инноватор в области мужской косметики, но и как деятель культуры и меценат. Эту тему планируется осветить в рамках выставки Cendrós, un empresari d'acció, которая будет проходить с 15 сентября по 18 ноября в муниципальной библиотеке. Она будет посвящена жизни и работе Сендроса, который был одним из пяти основателей Òmnium Cultural (1961), содействовал созданию литературной премии Сан-Жорди (1959) и вернул на родину издательство Edicions Proa (1964). Экспозиция будет охватывать ряд важных событий в его жизни, включая перевод на каталонский романов о Джеймсе Бонде и публикацию книг Генри Миллера.

В Музее Вальса будут выставлены работы Катала-Рока и его друзей-художников. Выставка продлится с 20 сентября по 18 ноября. С 1998 года в музее хранится частная коллекция фотографа, в которой имеются оригиналы картин известных художников. Помимо фотографий, в ней представлены работы Жоана Миро, Сальвадора Дали, Антони Тапиеса и других выдающихся деятелей искусства 20 века.

С 30 ноября по 3 февраля в музее пройдёт выставка о скульпторе Ногесе, который, по мнению властей Вальса, был незаслуженно забыт. В частности, он приложил руку к декору фасада Национальной библиотеки Мадрида, монастыря Монсеррат и Дворца правосудия Барселоны.