Валенсия вошла в мировой рейтинг самых дешёвых направлений для однодневных путешествий

Портал Rumbo составил рейтинг самых дешёвых направлений для однодневных путешествий. Единственным городом Испании в топ-20 оказалась Валенсия.
При составлении рейтинга оценивались возможности проживания, рестораны, а также развлечения разного рода.
По подсчётам онлайн-турагентства, за сутки в Валенсии турист в среднем тратит 109 евро. Эта сумма включает ночёвку, еду и напитки, билеты на общественный транспорт и поездки на такси, входные билеты в музеи, парки, памятники наследия и другие развлечения.
В тройку самых бюджетных направлений, по версии Rumbo, вошли Каир, Мехико и Анталия, где средняя стоимость однодневной поездки не превышает 75 евро.
Среди испанских направлений также выделяется Севилья, которая оказалась в числе лидеров противоположного рейтинга, который охватывает самые дорогие направления для краткосрочных поездок. В среднем в андалусской столице турист тратит 10 евро в час.Темы: Туризм Валенсия