Валенсия - мировая столица дизайна 2022

Валенсия выиграла конкурс на получение звания мировой столицы дизайна 2022 года, обойдя в финале индийский Бангалор.
В 2022 году в Валенсии пройдет множество мероприятий, которые посетят около 10 тысяч человек. Состоятся конгрессы, выставки, семинары и т.д.
Для удобства все мероприятия будут поделены по темам: дизайн и природа, средиземноморский дизайн, дизайн и гендерное равенство, история дизайна, промышленный дизайн, дизайн и изменение климата.
Отели Валенсии в 2022 году ждет большая загруженность.Темы: Туризм Валенсия