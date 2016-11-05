В Вальядолиде проходят конкурсы лучших закусок тапас и пинчос

В период с 5 по 13 ноября в Вальядолиде (Кастилия и Леон) соберутся лучшие шеф-повары Испании и самые многообещающие молодые дарования, которые примут участие в двух гастрономических соревнованиях. Как сообщает портал El Norte de Castilla, в эти дни в городе состоятся XXII Национальный конкурс закусок тапас и пинчос Ciudad de Valladolid, а также VII Международный конкурс тапас от молодых шеф-поваров.

Приглашенной страной на мероприятии Ciudad de Valladolid в этом году станет Норвегия. В субботу, 5 ноября, в комплексе Cúpula del Milenio прошел шоу-класс "Морские закуски", где норвежские кулинары продемонстрировали широкие возможности применения рыбы в формате тапас. В этот же день здесь состоялся I Национальный чемпионат специалистов по нарезке хамона. На воскресенье запланированы мастер-класс для школьников от шеф-повара Серхио Фернандеса и уроки по приготовлению мексиканских закусок, в том числе кукурузной тортильи и такос. Их проведут кулинары из штата Гуанахуато.

В свою очередь, на площади Пласа-Майор свое гастрономическое предложение как приглашенный город представит Севилья, которая, как и Вальядолид, участвует в гастрономической инициативе Saborea España.

Что касается непосредственно самого чемпионата, то свои тапас и пинчос на конкурс выдвинули сотни баров и ресторанов со всей Испании. Из них были выбраны 46 рецептов-финалистов. Соревнования также пройдут в Cúpula de Milenio, и по их итогам профессиональное жюри выберет победителя, который получит премию в размере 6 000 евро и памятную статуэтку. В дни конкурса городские заведения возьмут "шефство" над участниками из других городов и включат их закуски в свое меню на целую неделю.