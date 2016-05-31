В Валенсии за мошенничество с карточками на парковку задержаны работники аэропорта

Суд предъявил обвинения двум сотрудникам аэропорта Манисес (Валенсия), которые незаконным способом получили 14,483 евро. Они мошенничали с парковочными карточками для пассажиров, которые хотели оставить свои автомобили рядом с аэропортом. Дело было заведено по просьбе компании Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) в ноябре 2013 года.

По данным AENA, оба сотрудника работали в компании по контракту и занимались техническим обслуживанием оборудования и пропуском транспортных средств. Расследование показало, что Рубен Ф.С. и Кристина Б. У. манипулировали компьютерной системой аэропорта, чтобы совершать свои аферы, которое продолжались с лета 2013 года до лета 2014 года. Они продавали людям бесплатные карточки, которые были предназначены для компаний, занимающихся арендой автомобилей.

Всего мошенникам удалось продать 588 карт, ущерб по оценкам компании составил 14,483 евро. Все данные полученные в ходе следствия, будут переданы в прокуратуру. Бывшим работникам аэропорта грозит наказание по статьям 248 и 249 испанского уголовного кодекса. Вероятнее всего, это будет лишение свободы.