В Валенсии Uber и Cabify нужно будет заказывать за час до выезда

Мэрия Валенсии собирается ввести новые правила для компаний, работающих по лицензии VTC (аренда автомобиля с водителем). Они будут включать требование об обязательном предварительном заказе машины не менее чем за час до поездки.