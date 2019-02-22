В Валенсии Uber и Cabify нужно будет заказывать за час до выезда

Мэрия Валенсии собирается ввести новые правила для компаний, работающих по лицензии VTC (аренда автомобиля с водителем). Они будут включать требование об обязательном предварительном заказе машины не менее чем за час до поездки.
В городской администрации отметили, что введённое ранее ограничение в 15 минут для предварительного заказа является «недостаточным для эффективного контроля услуг».
В секторе такси назвали такое решение «приемлемым» для того, чтобы разграничить функции такси и компаний VTC, таких как Uber и Cabify.
Правило предварительного заказа ранее было введено в Каталонии, Стране Басков и других регионах. В результате Uber и Cabify приняли решение уйти из Барселоны.
Власти Валенсии заявили, что сектор аренды автомобилей с водителями нуждается в более эффективном регулировании, чтобы «обеспечить конкурентоспособность и соблюдение закона». В мэрии уверены, что это позволит улучшить транспортную систему и расширить правовые гарантии.Темы: Туризм Валенсия