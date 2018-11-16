В Валенсии решили бороться со стереотипами об Испании

В Валенсии запустили кампанию по продвижению имиджа Испании как страны науки и бизнеса, а не вечного праздника. На улицах города появились плакаты с перечёркнутыми словами «фламенко», «паэлья» или «сиеста».

Акция фонда Rey Jaime I вызвала полемику в социальных сетях. Артисты и политики обрушили на её авторов шквал критики.

Кампания приурочена к церемонии вручения премий имени Короля Хайме I, которую присуждают испанцам за выдающиеся достижения в области науки и предпринимательства. Рекламную акцию организовало агентство Aftershare, на официальном сайте которого отмечается, что этот проект призван «положить конец стереотипам о стране в пользу новых концепций». В фонде, в свою очередь, подчеркнули, что подвергают сомнению не ценность культурных элементов и традиций, а имидж, который они сформировали для страны.

Организаторы кампании выразили надежду на то, что Испания будет ассоциироваться с пищевой геномикой, борьбой с климатическими изменениями, разработкой материалов для протезирования, а не только с сиестой, корридой и пляжами. Фонд также принёс свои извинения организациям и жителям страны, которых эти надписи могли обидеть.

Плакаты появились на остановках общественного транспорта. Муниципальные власти заявили, что не имеют отношения к этой частной инициативе, подчеркнув, что «культурные элементы разных территорий Испании заслуживают абсолютного уважения»