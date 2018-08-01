В Валенсии пустили дополнительный трансфер из аэропорта в центр города

В Валенсии появился временный автобусный маршрут, который соединяет центр города с аэропортом. Власти региона запустили его в связи с забастовками служб такси.

Трансфер доступен поздно ночью и рано утром, когда не ходит регулярный общественный транспорт. Первые 9 рейсов в ранние утренние часы 30 июля доставили 400 человек из аэропорта Манисеса в разные точки города.

В представительстве испанского правительства в Валенсии отметили, что эта мера позволяет найти баланс между уважением права таксистов на забастовку и необходимостью обеспечивать транспорт для гостей города, подчеркнув важность туризма для Валенсии и региона.

Власти Валенсийского сообщества также призвали стороны к диалогу и компромиссам, отметив, со своей стороны, предложения Министерства развития по урегулированию ситуации.