В Валенсии появился попкорн со вкусом паэльи

Традиционная валенсийская паэлья предстала в новом формате. Отныне в Валенсии можно попробовать попкорн со вкусом паэльи.

Воздушную кукурузу с необычным вкусом представила компания Dacsa в рамках рекламной кампании валенсийского фильма Paella Today, премьера которого вскоре состоится в кинотеатрах. Картина, разумеется, посвящена теме паэльи.

Производитель преподносит новый продукт как «мечту любого валенсийского киномана». Тем не менее, шанс попробовать попкорн со вкусом паэльи выпал только тем, кто принял участие в розыгрыше, организованном Dacsa. Если же попкорн придётся по вкусу потребителям, возможно, компания поставит производство на поток. В то же время новое прочтение традиционного блюда в очередной раз вызвало недовольство среди ярых защитников аутентичности паэльи.