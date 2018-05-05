В Валенсии хотят запретить сдавать туристам квартиры выше второго этажа

В мэрии Валенсии готовят изменения к закону о туризме и хотят ограничить базу отпускного жилья. Так, по предварительным данным, туристы смогут арендовать только квартиры, расположенные на первых двух этажах.

Под запрет могут попасть 65-70% предложений, представленных в настоящее время на онлайн-платформах по краткосрочной аренде жилья.

Предлагаемые изменения были представлены на этой неделе Советом по экономическому развитию и туризму Валенсии. В соответствии с новыми правилами внести отпускные квартиры в Реестр туристического жилья можно будет лишь в том случае, если они будут находиться на первом или втором этаже.