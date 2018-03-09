В Уэске появился винный маршрут для детей

На Винном маршруте Сомонтано детей будут знакомить с культурой виноделия, но без употребления алкоголя. В 80 заведениях на винном маршруте для детей доступен специальный путеводитель, созданный писательницей Сандрой Арагуас и иллюстратором Давидом Гирао. Таким образом, пока взрослые занимаются дегустацией, дети смогут познакомиться с местными пейзажами, фауной, культурой и традициями, а вместо вина им предлагается попробовать муст.

Винный путь Сомонтано включает множество виноградников, виноделен, винных погребов, и ресторанов. По дороге также предлагается посетить собор Асунсьон или выбрать дополнительные развлечения: велопрогулки и поездки на квадроциклах, посещение сыроделен, маслобоен, ферм с животными или музеев, зиплайн, пейнтбол, стрельбу из лука и батуты.