В Таррагоне для туристов открыли часовню молодого Гауди

В Таррагоне открылась для посещений часовня Школы Иисуса и Марии, построенная Гауди в самом начале его карьеры, сообщает La Vanguardia. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Совета мэрии по вопросам туризма с представителями духовенства и компанией Expertus Turismo y Ocio.

Часовня находится в центре города и считается одним из первых творений самого известного каталонского архитектора. В ее оформлении уже угадывается стиль Гауди, который впоследствии станет фирменным. Строительство церкви, вероятно, было обусловлено семейными обстоятельствами: архитектор записал в католическую школу Иисуса и Марии свою единственную племянницу Росу Эхеа Гауди, о которой он заботился после кончины своей сестры и матери девочки. В знак признательности и в качестве оплаты он предложил построить вышеупомянутую алтарную часовню. Сейчас она имеет статус объекта местного культурного значения, а в скором времени превратится еще и в отправную точку маршрута, посвященного стилю модерн в архитектуре и искусстве.

Посетить часовню можно будет в июле и августе с понедельника по пятницу с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. В августе она также будет открыта в воскресенье. Билеты стоимостью 3 и 5 евро можно купить на сайте Патронажного совета по вопросам туризма.