В старинном замке андалусской Лусены пройдет эскейп-квест

Фонд Ciudades Medias и Департамент туризма города Лусена представили первый в Кордове эскейп-квест, который пройдет в эту пятницу в 21:00 в замке Кастильо-дель-Мораль. Как сообщают информационные агентства Испании, это первый случай, когда подобные мероприятия проводятся в замке, что открывает для города новые возможности в сфере туризма.

Представители мэрии Лусены отметили, что участникам маршрута будет выделен час на прохождение различных испытаний, в ходе которых они получат ключи от дверей, ведущих к выходу из замка. В пути они смогут обратиться за подсказкой к сопровождающему в обмен на часть времени, отведенного на прохождение квеста.

Своебразие нового маршрута заключается в том, что он проводится не в одной комнате, как в большинстве эскейп-квестов, а в различных помещениях замка. Его появление стало частью летней кампании «Лусена просыпается с наступлением ночи». Квест создавался как творческое групповое приключение, адресованное в первую очередь семьям и компаниям друзей. Следующий маршрут запланирован на август, однако расписание может быть расширено в случае получения соответствующего группового запроса.

Участникам квеста потребуется мобильный телефон с подключением к Интернету и установленным приложением WhatsApp. Кроме того, им рекомендуется использовать удобную одежду и обувь. Записаться на квест можно в самом замке, по телефону 957503662 или по электронной почте lucena@tuhistoria.org.