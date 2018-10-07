В Севильском Алькасаре открыли новый зал

Алькасар в Севилье открыл для посетителей новый зал – сводчатый полуподвал, над которым был возведён дворец короля Педро I.

В Алькасаре поясняют, что создание полуподвала в XIVвеке было обусловлено архитектурной необходимостью: когда король приказал построить дворец, фрагменты древней арабской крепости и сам участок находились на разном уровне. Чтобы компенсировать разницу было построено сооружение площадью 280 м2, которое включало центральный зал с четырьмя сводами в стиле мудехар и ещё одно помещение. Это решение также позволило избавить дворец от сырости из-за близости грунтовых вод.

Изначально полуподвал использовался как кладовка и винный погреб, но затем его перестали использовать вплоть до XVI. Когда были разбиты новые сады помещение было решено использовать, чтобы соединить часть дворца с ними. В полуподвале появились большие окна, выходы и скамейки, на которых можно было укрыться от солнца или дождя.

Стены полуподвала сохранили свидетельства изменений – разные виды материалов и элементов, которые относятся к нескольким эпохам.

Чтобы открыть помещение для публики потребовалось три года, которые ушли на расчистку и восстановление.

Алькасар, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно посещает около 1,8 млн человек.