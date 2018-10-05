В Севилье установят самую длинную в мире стойку с тапас

6 октября в Севилье собираются поставить мировой рекорд, установив самую длинную барную стойку с закусками в мире. Около трёх сотен заведений объединят свои усилия, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Длина стойки составит 600 метров, на ней расставят 45 тысяч закусок, которые можно будет попробовать бесплатно. Инициатива принадлежит компании Makro и мэрии андалусской столицы. Она направлена на то, чтобы закрепить имидж Севильи как мировой столицы тапас и заодно отпраздновать День гостиничного дела, который отмечается 9 октября.

Барную стойку планируют установить на набережной Маркес-дель-Контадеро (Marquez del Contadero) на участке между мостами Triana и San Telmo. За ходом мероприятия будут внимательно следить инспекторы, представляющие Книгу рекордов Гиннеса.

Заведения-участники представят по три разных вида тапас. Каждый посетитель получит купон, который он сможет обменять на две бесплатные закуски и два напитка.

Организаторы обещают разнообразные блюда: от краба чангурро до десерта мильохас и гранатового желе.